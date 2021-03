Covid Valle d’Aosta | 33 contagi e nessun morto | bollettino 11 marzo

(Di giovedì 11 marzo 2021)decesso e 33 nuovida-19 inche, secondo quanto rilevato daldi aggiornamento sanitario della Regione, portano il totale complessivo delle persone risultate positive al Coronavirus da inizio pandemia a 8.212. I casi positivi attuali sono 230, più 22 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 216 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.565 (+11 rispetto a ieri). I tamponi fino ad ora eseguiti sono 82.090, + 543 rispetto a ieri, di cui 5.449 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio epidemia insono complessivamente 417. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

