COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell'Azienda Moscati, un paziente di 70 anni di Contrada, ricoverato dal 23 febbraio e il 1° marzo trasferito in terapia intensiva. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 73 pazienti: 6 in terapia intensiva, 37 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 10 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 8 nell'Unità operativa di Malattie Infettive e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra.

