Covid, ultime notizie. Verso nuovo lockdown a Pasqua. Domani la decisione sulla nuova stretta. Speranza: “Abbiamo davanti settimane non semplici” (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (11 marzo 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Quasi 6 milioni di persone in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid qui i dati in tempo reale e più di un milione e mezzo di cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose. Intanto, il governo Draghi valuta una nuova stretta delle misure anti-contagio. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 11 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 7 – Domani la decisione sulla ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021), ledi oggi (11 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Quasi 6 milioni di persone in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-qui i dati in tempo reale e più di un milione e mezzo di cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose. Intanto, il governo Draghi valuta unadelle misure anti-contagio. Di seguito tutte ledi oggi, giovedì 11 marzo, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 7 –la...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 22.409 positivi e 332 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : Convocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori m… - fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - Activnews24 : Record di morti da #Covid_19 in Brasile: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.286 decessi, il numero più alto d… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Covid: sono 342 i nuovi #positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.071 tamponi molecolari effettuati nelle ult… -