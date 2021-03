Covid | Tognazzi | ‘cinema non riaprono? manca volontà | per anima importanti come chiese’**

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Se i cinema non sono stati riaperti è perché”il senso di equità. In un anno non sono riusciti a mettere in pista un piano che agevolasse uno scorrimento più sicuro sui mezzi pubblici e poi chiudono un cinema dove statisticamentente, nel periodo in cui erano aperti, non è mai successo niente. La verità è chela”. Così Rickyall’Adnkronos sull’ipotesi di prolungare la chiusura dei cinema e dei teatri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

proietta : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… - ginolat76 : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… - giuse1908 : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… - eleonorapavesi : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… - enrico_gasta : RT @Kataklinsmann: La serie su Totti con il figlio di Tognazzi che fa Spalletti e il figlio di Castellitto che fa Totti, perché il covid no… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Tognazzi

Metro

Per dire, anche, attore pazzesco, non mi pare sia ricordato come merita". L'abbiamo vista ... Come ha vissuto questo anno? "Per noi la pandemia è cominciata prima del- 19 con la morte ...... questa sera, dopo due gare di stop causa- 19, sono scesi in campo in trasferta contro ... Luigi Bruttini e Vittorio, costretti ancora allo stop forzato. Ma i senesi non si sono arresi e ...A 66 anni l’attrice romana debutta come nonna al cinema in «The Christmas Show»«Finalmente» scherza «nella vita lo sono diventata a 41: non vedo l’ora di buttarmi» ...Pomezia – Il patrimonio librario della Biblioteca comunale “Ugo Tognazzi” si arricchisce di nuovi testi. Un risultato importante, reso possibile grazie al contributo di 5.00 ...