Covid: Tajani, 'chiarezza su vaccini esportati da Ue' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato 34 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento”. Lo afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo che ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea sul tema. Tajani chiede di fare chiarezza pubblicando i dati sull'export dei vaccini e "quali misure intende adottare la Commissione Ue per accelerare la vaccinazione dei cittadini europei e se intende restringere l'export dei vaccini. Serve velocizzare la campagna vaccinale. È necessario un coordinamento a livello europeo per evitare che ogni governo proceda autonomamente". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato 34 milioni di dosi dianti-. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento”. Lo afferma Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo che ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea sul tema.chiede di farepubblicando i dati sull'export deie "quali misure intende adottare la Commissione Ue per accelerare la vaccinazione dei cittadini europei e se intende restringere l'export dei. Serve velocizzare la campagna vaccinale. È necessario un coordinamento a livello europeo per evitare che ogni governo proceda autonomamente".

