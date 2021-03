Covid: Tajani, ‘chiarezza su vaccini esportati da Ue’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Nel solo mese di febbraio, l’Ue ha esportato 34 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento”. Lo afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo che ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea sul tema. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Nel solo mese di febbraio, l’Ue ha esportato 34 milioni di dosi dianti-. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento”. Lo afferma Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo che ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea sul tema. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Antonio_Tajani : Per battere il #COVID dobbiamo utilizzare ogni tipo di vaccino, compreso lo #Sputnik. Fabbriche, farmacie e centri… - TV7Benevento : Covid: Tajani, 'chiarezza su vaccini esportati da Ue'... - fabrichiamo : @FValsamoggia @Antonio_Tajani @forza_italia @EPPGroup @BerniniAM Sono con voi ma quale potrebbe essere là soluzione… - mattino5 : Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia ribadisce l'urgenza di fornire aiuti economici alle famiglie italiane col… - Andrea39526816 : RT @mattino5: #Covid e ristori, 'Piano risarcimento non più basato sui codici Ateco, inviando il risarcimento in maniera rapida sui conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Sputnik V, la tattica della disinformazione per aggirare i test. Il ...l'adozione di Sputnik V tramite un'autorizzazione straordinaria governativa con Salvini e Tajani in ...di ricerca del Ministero della Difesa russo impegnati nella produzione del siero anti Covid - 19 e ...

Tajani: "Europa faccia in fretta per approvare passaporto vaccinale" Si tratta di uno strumento importante per far ripartire economia e turismo così duramente colpiti dal Covid' lo scrive su twitter Antonio Tajani

Covid: Tajani, 'chiarezza su vaccini esportati da Ue' Il Messaggero Covid: Tajani, 'chiarezza su vaccini esportati da Ue' Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato 34 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento". Lo afferma Antonio T ...

Sputnik V, la tattica della disinformazione per aggirare i test. Il video Sputnik V, la tattica della disinformazione per aggirare i test Con la campagna vaccinale anti Covid che in tutta Europa stenta a decollare, in Italia ci si guarda intorno spinti anche dalla nuova acc ...

...l'adozione di Sputnik V tramite un'autorizzazione straordinaria governativa con Salvini ein ...di ricerca del Ministero della Difesa russo impegnati nella produzione del siero anti- 19 e ...Si tratta di uno strumento importante per far ripartire economia e turismo così duramente colpiti dal' lo scrive su twitter AntonioRoma, 11 mar. (Adnkronos) - "Nel solo mese di febbraio, l'Ue ha esportato 34 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Nel frattempo, la campagna vaccinale in Ue prosegue a rilento". Lo afferma Antonio T ...Sputnik V, la tattica della disinformazione per aggirare i test Con la campagna vaccinale anti Covid che in tutta Europa stenta a decollare, in Italia ci si guarda intorno spinti anche dalla nuova acc ...