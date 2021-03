Covid | Speranza | “Aspettiamo fino a 80 milioni di dosi di vaccini entro fine estate”

(Di giovedì 11 marzo 2021) "qualcosa che è intorno a 50didi vaccino per il secondo trimestre e si può arrivarea 80dinel terzo trimestre”. Il ministro della Salute Roberto, ospite della trasmissione Accordi e Disaccordi ha parlato della campagna vaccinale contro il coronavirus (: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). "Anche in caso di una riduzione significativa, perché abbiamo visto che le aziende non riescono a rispettare i contrattiin fondo” è ottimista che la vaccinazione di massa inizierà nei prossimi mesi a correre. "A tutti noi piacerebbe dire che è finito e che da domani si riapre tutto ma se riapriamo con un'epidemia in corso poi staremo peggio e dovremo chiudere ancora di più. Oggi è saggio ...

Da un lato c'è la grande attesa per l'arrivo dei vaccini. Dall'altro, però, c'è lache l'autodiagnosi diventi una realtà anche in Italia, come in altri stati europei, ...la positività al...giornata di oggi il via libera dell' Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti... Ieri invece il ministro della Salute Robertoad "Accordi&Disaccordi" su Nove aveva dichiarato: ...È la richiesta inviata da 92 sindaci del Molise al ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione ... attesa' circa il trattamento domiciliare del contagio da Covid-19 ...Per Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene e Medicina preventiva presso l’Università ...