Covid | Speranza ad Accordi&Disaccordi Nove | “Chi lo vorrà potrà vaccinarsi | fino a 80 milioni di dosi entro la fine dell’estate”

"Sì, chi lo vorrà, entro la fine dell'estate potrà avere il vaccino. Aspettiamo fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Accordi&Disaccordi', il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ribadendo la posizione espressa a Mezz'Ora in più su Rai3 il 7 marzo. "Guardo i nostri contratti: i nostri contratti prevedevano che a dicembre avremo avuto le prime dosi, prevedevano che nel primo trimestre avremo avuto un ammontare di dosi, chiaramente, piuttosto limitato, basso, che non ci ha consentito di fare la corsa che avremmo ...

