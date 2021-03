Covid, situazione in peggioramento in Italia: Lazio verso la zona arancione (Di giovedì 11 marzo 2021) . L’ufficialità dovrebbe arrivare domani con l’ordinanza del ministero della Salute Era nell’aria ormai da giorni e l’ufficialità dovrebbe arrivare domani, venerdì 12 marzo. Il ministro della Salute Speranza dovrebbe sancire con la consueta ordinanza il passaggio anche del Lazio nella zona arancione a partire L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) . L’ufficialità dovrebbe arrivare domani con l’ordinanza del ministero della Salute Era nell’aria ormai da giorni e l’ufficialità dovrebbe arrivare domani, venerdì 12 marzo. Il ministro della Salute Speranza dovrebbe sancire con la consueta ordinanza il passaggio anche delnellaa partire L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - chetempochefa : “Tutti non vedono l’ora di uscire da questa situazione con il covid, ma io dico: usate il cervello! Pensate agli al… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - Gigi412Po : RT @DonatoPorreca: #coronavirus, 'stop ai ricoveri no #Covid_19' in Piemonte: ospedali al collasso. Campania e Bari, situazione al limite.… - A_5170 : @infomobilitaMi Causa covid si parla di blocco totale a #Milano a partire dai prossimi giorni per situazione contag… -