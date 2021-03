Covid: sindaci Provincia Prato, 'zona rossa per rallentare circolazione virus' (Di giovedì 11 marzo 2021) Prato, 11 mar. - (Adnkronos) - Con i 139 casi positivi di oggi la Provincia di Prato supera abbondantemente la quota dei 250 casi ogni 100mila abitanti e, ancora prima dell'ufficialità di domani, è certo che da lunedì la Provincia pratese sarà zona rossa. "Questo comporterà purtroppo anche la sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, nonostante la richiesta dei sindaci di tenere aperti gli istituti scolastici", dicono i sindaci pratesi. "Tutti noi, con il presidente Eugenio Giani e l'assessore regionale Alessandra Nardini abbiamo lavorato in vita quest'ultima settimana per salvaguardare le lezioni in presenza come fu fatto lo scorso dicembre. Purtroppo stavolta non vi sono margini di discrezionalità sulle regole ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021), 11 mar. - (Adnkronos) - Con i 139 casi positivi di oggi ladisupera abbondantemente la quota dei 250 casi ogni 100mila abitanti e, ancora prima dell'ufficialità di domani, è certo che da lunedì lapratese sarà. "Questo comporterà purtroppo anche la sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, nonostante la richiesta deidi tenere aperti gli istituti scolastici", dicono ipratesi. "Tutti noi, con il presidente Eugenio Giani e l'assessore regionale Alessandra Nardini abbiamo lavorato in vita quest'ultima settimana per salvaguardare le lezioni in presenza come fu fatto lo scorso dicembre. Purtroppo stavolta non vi sono margini di discrezionalità sulle regole ...

