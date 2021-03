Covid, sedici regioni rischiano zona rossa dal 15 marzo: domani il Consiglio dei ministri (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore decisive per capire le nuove misure restrittive al vaglio del Governo, che domani con il Consiglio dei ministri dovrebbe optare per un inasprimento delle misure e dei dati attraverso cui “colorare” le zone rosse d’Italia. Secondo quanto riferito da varie fonti ministeriali, da lunedì 15 marzo potrebbero esserci addirittura sedici regioni in zona rossa: a salvarsi potrebbero essere solo Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria, anche se resta in bilico pure il destino del Lazio. La situazione epidemiologica peggiora ogni giorno sempre di più, ma anche i parametri vanno verso un nuovo inasprimento visto che il Governo sarebbe pronto a determinare in 250 casi ogni 100mila abitanti la nuova soglia per la zona rossa. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore decisive per capire le nuove misure restrittive al vaglio del Governo, checon ildeidovrebbe optare per un inasprimento delle misure e dei dati attraverso cui “colorare” le zone rosse d’Italia. Secondo quanto riferito da varie fonti ministeriali, da lunedì 15potrebbero esserci addiritturain: a salvarsi potrebbero essere solo Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria, anche se resta in bilico pure il destino del Lazio. La situazione epidemiologica peggiora ogni giorno sempre di più, ma anche i parametri vanno verso un nuovo inasprimento visto che il Governo sarebbe pronto a determinare in 250 casi ogni 100mila abitanti la nuova soglia per la. ...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, misure di sostegno: neanche tre milioni di euro liquidati per i settori agricolo, floricolo e vitivinicolo… - drssweetheart : ma nchesenso mi assento un attimo per cenare e qui si parla di finale di grey’s OOOO CHE CAZZO DI FINALE DI MERDA È… - anteprima24 : ** #Covid, sedici #Morti nelle ultime 48 ore nel ##Casertano: tasso positività verso il 10% **… - reteabruzzocom : IN CENTRO ABRUZZO SEDICI NUOVI CONTAGIATI COVID - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Scoperta una festa segreta organizzata nonostante le restrizioni anti-covid: sedici persone sono state identificate dai… -