Covid | Ricciardi | “Vaccinazione di massa non ci garantirà normalità”

La Vaccinazione di massa contro il Covid-19 non ci garantirà il ritorno alla normalità. E' quanto sostiene Walter Ricciardi. Ospite del webinar 'Obbligati a crescere – Vaccino, come ricominciare', promosso dal Gruppo Caltagirone, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all'università Cattolica sottolinea che "dobbiamo assolutamente vaccinare quanto prima possibile e quanto più possibile, ma dobbiamo anche capire che il vaccino di massa non sarà l'arma di liberazione che ci garantirà il ritorno alla normalità. L'unica cosa che ce la garantirà è la combinazione di più armi". Ricciardi ha assicurato inoltre, che "non ci saranno problemi di dosi di vaccino nel corso ..."

