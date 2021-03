Covid Puglia, 1.634 contagi e 17 morti: bollettino 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 1.634 i contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi 11 marzo. Registrati inoltre altri 17 morti. Continua a crescere in modo notevole il numero di nuovi casi positivi, nonostante il calo dei test: a fronte di 10.938 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.634 contagi. Ieri i nuovi casi erano 1.571 su 12.262 test, si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Sono stati registrati 17 decessi (ieri erano 27) e in tutto, in Puglia, sono morte 4.205 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test. E comincia a risalire in modo più intenso il numero dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 1.634 ida coronavirus in, secondo ildi oggi 11. Registrati inoltre altri 17. Continua a crescere in modo notevole il numero di nuovi casi positivi, nonostante il calo dei test: a fronte di 10.938 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.634. Ieri i nuovi casi erano 1.571 su 12.262 test, si legge nelepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Sono stati registrati 17 decessi (ieri erano 27) e in tutto, in, sono morte 4.205 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test. E comincia a risalire in modo più intenso il numero dei ...

