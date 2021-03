Covid, psicanalista Lucattini: “Medicina integrata risorsa contro ansia adolescenti” (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – Cresce il disagio degli adolescenti per l’impatto della pandemia. E “le terapie integrative sono una grande risorsa perché – escluse situazioni molto specifiche che hanno bisogno di trattamenti tradizionali – fitoterapici, nutraceutici, integratori, omeopatia, danno ottimi risultati nei disturbi reattivi. Ovvero ansia o depressione in reazione ad un evento, in questo caso la pandemia o la Dad”. Lo ha spiegato Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell’incontro on line “L’impatto Covid sugli adolescenti risvolti psicologici ed esperienza clinica”, promosso da Boiron e durante il quale l’esperta ha ricordato che “esistono moltissimi prodotti naturali che noi possiamo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – Cresce il disagio degliper l’impatto della pandemia. E “le terapie integrative sono una grandeperché – escluse situazioni molto specifiche che hanno bisogno di trattamenti tradizionali – fitoterapici, nutraceutici, integratori, omeopatia, danno ottimi risultati nei disturbi reattivi. Ovveroo depressione in reazione ad un evento, in questo caso la pandemia o la Dad”. Lo ha spiegato Adelia, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell’inon line “L’impattosuglirisvolti psicologici ed esperienza clinica”, promosso da Boiron e durante il quale l’esperta ha ricordato che “esistono moltissimi prodotti naturali che noi possiamo ...

