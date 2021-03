Advertising

TV7Benevento : Covid: Procuratrice Siracusa, 'militare morto? Indaghiamo su intera filiera vaccino, no psicosi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Procuratrice

Il Tempo

... segnata - in questa stagione oltre che dai problemi legati alla pandemia da- anche dai ... "I risultati raggiunti al termine di un anno così difficile e complicato - ha detto la...... segnata - in questa stagione oltre che dai problemi legati alla pandemia da- anche dai ... 'I risultati raggiunti al termine di un anno così difficile e complicato - ha detto la...Condividi questo articolo:Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – “Spero che non si crei una psicosi collettiva sulla morte del militare. Noi, allo stato attuale, abbiamo solo il dato cronologico di coincidenz ...L'uomo aveva ricevuto una dose del vaccino di Astrazeneca, il procuratore capo iscrive nel registro di indagati la società e chi si è occupato della sua vaccinazione ...