Covid: Procuratore Trapani, 'carabinieri morto, accertamenti per verificare relazioni con vaccino' (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Il maresciallo Maniscalco è deceduto per infarto oltre 48 ore dopo la somministrazione del vaccino. Allo stato non vi sono evidenze da cui desumere che l'infarto è stato causato o anche concausato dal vaccino, sono in corso accertamenti di tipo istologico". Lo ha detto all'Adnkronos il Procuratore aggiunto di Trapani Maurizio Agnello parlando del decesso di Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, avvenuta a Trapani pochi giorni fa con AstraZeneca. Dall'autopsia è emerso che il sottufficiale sarebbe morto per infarto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Il maresciallo Maniscalco è deceduto per infarto oltre 48 ore dopo la somministrazione del. Allo stato non vi sono evidenze da cui desumere che l'infarto è stato causato o anche concausato dal, sono in corsodi tipo istologico". Lo ha detto all'Adnkronos ilaggiunto diMaurizio Agnello parlando del decesso di Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, avvenuta apochi giorni fa con AstraZeneca. Dall'autopsia è emerso che il sottufficiale sarebbeper infarto.

