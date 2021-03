Covid: Piemonte verso zona rossa, Lazio verso l'arancione. Il Veneto "sul filo del rasoio" (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci saranno altre zone rosse a breve in Italia. La situazione sul fronte del contagio Covid peggiora e in alcune regioni, o aree più ristrette, sono in arrivo nuove restrizioni. Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L’Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report che non è ancora arrivato, ha comunicato alla Regione il dato dell’Rt, che è salito all?1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan.In base alle ultime disposizioni, una regione passa in zona rossa quando l’indice del contagio, appunto l’Rt, supera l?1,25. Potrebbero essere incrementate le restrizioni anche in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci saranno altre zone rosse a breve in Italia. La situazione sul fronte del contagiopeggiora e in alcune regioni, o aree più ristrette, sono in arrivo nuove restrizioni. Ilsi avviala. L’Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report che non è ancora arrivato, ha comunicato alla Regione il dato dell’Rt, che è salito all?1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan.In base alle ultime disposizioni, una regione passa inquando l’indice del contagio, appunto l’Rt, supera l?1,25. Potrebbero essere incrementate le restrizioni anche in ...

