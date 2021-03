Covid: oggi 25.673 casi e 373 morti in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Tasso di positività aql 6,9%. Verso la zona rossa il Friuli Venezia Giulia Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tasso di positività aql 6,9%. Verso la zona rossa il Friuli Venezia Giulia Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il ...

Advertising

vitocrimi : Un sincero ringraziamento ai 63mila odontoiatri che da oggi potranno somministrare #vaccini anti-Covid, in aiuto ai… - chetempochefa : “Tutti non vedono l’ora di uscire da questa situazione con il covid, ma io dico: usate il cervello! Pensate agli al… - Pres_Casellati : Con Mons. Fusco per discutere del ruolo della scuola paritaria e della sua importanza nel garantire i principi fond… - CanzioDusi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 62 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:… - lptboml : @BarrassoMattia @ClaudiaFoschi5 @CharlyMatt Fino ad oggi il terrorismo mediatico c'è stato sul covid. Ma li andava bene eh -