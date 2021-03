Covid: odg Pd approvato alla Camera, ‘sindaci da vaccinare prioritariamente’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Valutare l’opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione anti Covid nel nuovo piano vaccinale”. Questo l’ordine del giorno approvato dalla Camera presentato dai deputati dem Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Valutare l’opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamentevaccinazione antinel nuovo piano vaccinale”. Questo l’ordine del giornopresentato dai deputati dem Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

