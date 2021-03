Covid | Nas sequestrano in Sicilia dosi vaccino AstraZeneca

(Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – Sono in corso inoccidentale i sequestri dellediappartenenti al lotto ABV2856 di. Lo stesso lotto con cui è stato vaccinato il militare morto dopo l’incoluzione ad Augusta (Siracusa). In particolare i Nas dei Carabinieri, come apprende l’Adnkronos, stanno eseguendo i ritiri dei lotti nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani dopo i provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Lo stesso faranno anche i militari del Nas dellaorientale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le indagini sono state delegate dal procuratore Carmelo Zuccaro ai carabinieri deldi Catania. Ed è stata stata sospesa la somministrazione del vaccino anti- 19 agli insegnanti nel centro ......con la somministrazione di dosi appartenenti ad un lotto del vaccino AstraZeneca anti- 19, l'... acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con ie le autorità competenti' ...Lo stesso lotto con cui è stato vaccinato il militare morto dopo l’incoluzione ad Augusta (Siracusa). In particolare i Nas dei Carabinieri, come apprende l’Adnkronos, stanno eseguendo i ritiri dei ...Il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca sospeso dall'Aifa per gravi conseguenze era in distribuzione a Cosenza, fermata la somministrazione ...