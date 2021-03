Covid: Moratti, 'vaccini in azienda per lavoratori, non per famiglie' (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Il protocollo per i vaccini in azienda firmato dalla Lombardia è rivolto ai dipendenti e non alle loro famiglie perché "i medici dell'azienda sono competenti per quanto riguarda i dipendenti dell'azienda". Lo ha precisato l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, parlando in un'intervista a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Il protocollo per iinfirmato dalla Lombardia è rivolto ai dipendenti e non alle loroperché "i medici dell'sono competenti per quanto riguarda i dipendenti dell'". Lo ha precisato l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia, parlando in un'intervista a Rtl 102.5.

TV7Benevento : Covid: Moratti, 'vaccini in azienda per lavoratori, non per famiglie'... - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda garantito anche diritto al lavoro'... - rtl1025 : ?? 'Protocollo per la partecipazione delle aziende alla campagna vaccinale anti-covid, la Lombardia è prima regione… - ASparaciari : le vaccinazioni in fabbrica di #Moratti e #Bonometti sono l'ennesima boutade di #regionelombardia. ecco perché non… - Marilenapas : RT @SkyTG24: La vice presidente di Regione #Lombardia Letizia #Moratti ha spiegato perché finora non sono state utilizzate tutte le dosi di… -