Covid: militare morto, pm Siracusa 'mi sono vaccinato dopo denuncia familiari, fatelo tutti' (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – "Io mi sono vaccinato martedì, lo stesso giorno in cui ho ricevuto la denuncia dei familiari del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, morto poche ore dopo il vaccino. E invito tutti a vaccinarsi, è molto importante". Lo ha detto all'Adnkronos Gaetano Bono, il pm di Siracusa che coordina l'inchiesta sulla morte del militare avvenuta il 9 marzo. "Quel giorno – racconta – ho ricevuto la denuncia della moglie del sottufficiale Stefano Paternò. Mi hanno detto che il loro congiunto si era sentito male dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca e che era morto. Io ho subito dato disposizioni urgenti per le indagini.

