Covid | militare morto | pm Siracusa ' mi sono vaccinato dopo denuncia familiari | fatelo tutti' 2

(Adnkronos) - "In questa fase stiamo cercando ci capire cosa è successo senza escludere niente come facciamo sempre - aggiunge il pm Bono che coordina l'nchiesta con la Procuratrice Sabrina Gambino - Si indaga a 360 gradi cercando di cogliere tutte le eventuali responsabilità". "Siccome bisogna fare l'autoipsia stiamo aspettando di vedere quali sono le persone indagabili, sto aspettando di vedere la lista per capire se iscrivere nel registro degli indagati per dare poi la possibilità agli indagati di partecipare all'autopsia". E sottolinea: "Non si può escludere anche l'errore umano, occasionalmente uno sbaglio nella somministrazione, o uno sbaglio a vari livelli di responsabilità. Fare fughe in avanti è sbagliato, non si devono fare. Per precauzione si è deciso di sequestrare tutti i lotti sospetti per evitare che una sola persona potesse riportare ...

