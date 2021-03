**Covid: militare morto, dose somministrata è del lotto AstraZeneca ritirato in Italia** (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – La dose di vaccino AstraZeneca somministrata lo scorso 8 marzo a Stefano Paternò, il militare di 43 anni di Misterbianco in servizio ad Augusta e morto la notte successiva, fa parte del lotto ABV2856 di AstraZeneca ritirato oggi dall’Aifa su tutto il territorio italiano. Lo conferma all’Adnkronos la Procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino che coordina l’inchiesata sulla morte dell’uomo. “Immediatamente dopo la somministrazione il nostro congiunto, tornato nella sua casa di Misterbianco, accusava uno stato di malessere generale, caratterizzato da un rialzo febbrile: donde la somministrazione di Tachipirina 1000”, hanno scritto i familiari nell’esposto presentato in Procura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – Ladi vaccinolo scorso 8 marzo a Stefano Paternò, ildi 43 anni di Misterbianco in servizio ad Augusta ela notte successiva, fa parte delABV2856 dioggi dall’Aifa su tutto il territorio italiano. Lo conferma all’Adnkronos la Procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino che coordina l’inchiesata sulla morte dell’uomo. “Immediatamente dopo la somministrazione il nostro congiunto, tornato nella sua casa di Misterbianco, accusava uno stato di malessere generale, caratterizzato da un rialzo febbrile: donde la somministrazione di Tachipirina 1000”, hanno scritto i familiari nell’esposto presentato in Procura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

