Covid, militare morto dopo il vaccino. L’Aifa ritira il lotto di dosi Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta dopo la morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina, per arresto cardiocircolatorio tra le mani dei medici rianimatori del 118 ventiquattr’ore dopo avere ricevuto l’immunizzazione con il vaccino Astrazeneca. In tutto gli indagati sono 21 e per tutti l’accusa è di omicidio colposo. Si dovranno accertare eventuali criticità sulla corretta conservazione e sull’utilizzo della dose di vaccino Astrazeneca. Inoltre su disposizione della procura, il Nas dei carabinieri sta sequestrando le fiale del lotto Abv 2856 in tutta Italia. La procuratrice della Repubblica di Siracusa invita per alla calma. “Niente allarmismi ed evitiamo di creare una psicosi collettiva. Può trattarsi di una coincidenza. Solo l’autopsia ci chiarirà ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) La procura di Siracusa ha aperto un’inchiestala morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina, per arresto cardiocircolatorio tra le mani dei medici rianimatori del 118 ventiquattr’oreavere ricevuto l’immunizzazione con il. In tutto gli indagati sono 21 e per tutti l’accusa è di omicidio colposo. Si dovranno accertare eventuali criticità sulla corretta conservazione e sull’utilizzo della dose di. Inoltre su disposizione della procura, il Nas dei carabinieri sta sequestrando le fiale delAbv 2856 in tutta Italia. La procuratrice della Repubblica di Siracusa invita per alla calma. “Niente allarmismi ed evitiamo di creare una psicosi collettiva. Può trattarsi di una coincidenza. Solo l’autopsia ci chiarirà ...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - Adnkronos : #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' - The_Huge_ : @brigitte_gio @SalvMont @NmargheNiki Invece i morti di Covid 40enni vanno bene? Anche ammesso che quel povero milit… - simcopter : RT @Adnkronos: #Covid, Procuratrice Siracusa: 'Militare morto? Indaghiamo su intera filiera #vaccino, no psicosi' -