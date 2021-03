Covid Marche, oggi 921 contagi: bollettino 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 921 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 11 marzo. L’indice di positività è al 10%. Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in zona rossa, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi. I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 157 in provincia di Macerata, 339 in provincia di Ancona, 194 in provincia di Pesaro-Urbino, 96 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 42 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94 casi rilevati), contatti in setting domestico (257 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (324 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (17 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 921 i nuovidi Coronavirus nellesecondo ildi, 11. L’indice di positività è al 10%. Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in zona rossa, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi. I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 157 in provincia di Macerata, 339 in provincia di Ancona, 194 in provincia di Pesaro-Urbino, 96 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 42 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94 casi rilevati), contatti in setting domestico (257 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (324 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (17 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting ...

