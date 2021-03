Covid, l’Ordine dei Medici precisa: solo teorica l’inefficacia dei vaccini sulla variante indiana. Nessun riferimento al caso specifico di Firenze (Di giovedì 11 marzo 2021) “In merito al caso specifico di variante indiana del Covid-19 riscontrato a Firenze, si precisa che ancora non è stata portata avanti un’analisi tale da avere conferma che tutti i vaccini oggi disponibili non siano efficaci: è la letteratura ad oggi disponibile presente a dirci che i vaccini potrebbero non essere efficaci su tali varianti”. E’ quanto precisa Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici ed odontoiatri di Firenze, in merito alla notizia diffusa stamani sul primo caso di variante indiana registrato nel capoluogo toscano. “La nostra preoccupazione è legata alle informazioni in letteratura che ci ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 marzo 2021) “In merito aldidel-19 riscontrato a, siche ancora non è stata portata avanti un’analisi tale da avere conferma che tutti ioggi disponibili non siano efficaci: è la letteratura ad oggi disponibile presente a dirci che ipotrebbero non essere efficaci su tali varianti”. E’ quantoPietro Dattolo, presidente deldeied odontoiatri di, in merito alla notizia diffusa stamani sul primodiregistrato nel capoluogo toscano. “La nostra preoccupazione è legata alle informazioni in letteratura che ci ...

