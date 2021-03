Covid, Le Iene: medico di Firenze ammette dose al figlio (ma solo per non gettarla via) (Di giovedì 11 marzo 2021) Firenze – Ha ammesso di aver vaccinato il figlio al Mandela Forum, ma solo per non gettare la dose nella spazzatura. Protagonista un medico in pensione che effettua le vaccinazioni al Mandela forum di Firenze. E’ stato sentito dall’Asl nell’ambito dell’indagine interna avviata dall’azienda sulle presunte irregolarità nella somministrazione dei vaccini nell’hub del capoluogo toscano L'articolo provIene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021)– Ha ammesso di aver vaccinato ilal Mandela Forum, maper non gettare lanella spazzatura. Protagonista unin pensione che effettua le vaccinazioni al Mandela forum di. E’ stato sentito dall’Asl nell’ambito dell’indagine interna avviata dall’azienda sulle presunte irregolarità nella somministrazione dei vaccini nell’hub del capoluogo toscano L'articolo provdaPost.

