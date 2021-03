Covid, Lazio verso il rosso: da lunedì possibile chiusura scuole (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Con un Rt per la prima volta a 1,3 il Lazio si avvia ad entrare in zona rossa da lunedì. Secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm del governo di Mario Draghi, dunque, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ma verrà garantita la didattica a distanza. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Con un Rt per la prima volta a 1,3 il Lazio si avvia ad entrare in zona rossa da lunedì. Secondo quanto previsto dall’ultimo Dpcm del governo di Mario Draghi, dunque, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ma verrà garantita la didattica a distanza.

