Covid Lazio, oggi 1800 contagi e 16 morti: bollettino. A Roma 800 casi (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 1800 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 11 marzo, secondo i dati del bollettino della regione, caratterizzata da un indice Rt di 1.3. Da ieri si registrano altri 16 morti. A Roma, 800 nuovi casi. “oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+884) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 39 mila test, si registrano 1.800 casi positivi (+146), 16 i decessi (-6) e +1.322 i guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Il valore Rt è a 1.3 la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sonoda coronavirus nel, 11 marzo, secondo i dati deldella regione, caratterizzata da un indice Rt di 1.3. Da ieri si registrano altri 16. A, 800 nuovi. “su oltre 16 mila tamponi nel(+884) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 39 mila test, si registrano 1.800positivi (+146), 16 i decessi (-6) e +1.322 i guariti. Aumentano ie i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Icittà sono a quota 800. Il valore Rt è a 1.3 la ...

fattoquotidiano : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… - petergomezblog : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: dati da zona rossa. Verso la stretta anche Lombardia, Emilia e Friuli. Rischia il Ven… - ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - kodak91552516 : @Hidegkuti78 @AMasterPotato @_fastfastfast @ilbonaiuti @Lorenz2021 Il covid è vero che colpisce tutti ma un conto é… - Roma_H_24 : Covid, D'Amato: 'Nel Lazio Rt a 1.3, il passaggio alla zona rossa è possibile' - -