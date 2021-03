Covid | la situazione continua a peggiorare | da ieri altri 25 673 nuovi contagi e 373 decessi

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sempre peggio lacoronavirus nel Paese dove, complice le varianti, la recrudescenza deisembra davvero inarrestabile. Nelle ultime 24 ore infatti, sono stati effettuati ben 372.217 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno individuato25.673, il che si traduce in un tasso di positività pari al 6,9%. Come spiega il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente nel Paese vi sono 497.350 positivi (no necessariamente tutti ‘malati’), ben 10.276 in più rispetto a quanti censiti, che aveva segnato un incremento di 8.191 unità ‘Sempre peggio’ la Lombardia che in un solo giorno conta ben 5.849casi. Segue poi la Campania (2.981), l’Emilia Romagna (2.845), ...

Lain Francia è "tesa e preoccupante", questa sera "sono stati superati i 4.000 letti di rianimazione occupati da malati" su un totale di circa 6.000 in tutta la Francia, l'80%. Lo ha ...Laci preoccupa perché la nostra è una popolazione prevalentemente anziana'. Motivo per cui il primo cittadino ha chiuso temporaneamente bar, ristoranti, pizzerie e il mercato settimanale ...Numeri che fanno capire la gravità dell’emergenza sanitaria ma che non possono prescindere da quelli, altrettanto preoccupanti, dell’emergenza finanziaria indotta dall’epidemia di Covid-19 e dalle ...Zona rossa per tutte le aree dove i contagi superano i 250 casi su 100mila abitanti a settimana e misure più strette per le regioni in fascia gialla. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe già da lunedì, 1 ...