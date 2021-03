Covid: la Danimarca sospende il vaccino AstraZeneca, l’Italia blocca un lotto (Di giovedì 11 marzo 2021) Tensione a livello internazionale sul vaccino AstraZeneca. La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del siero dopo alcuni casi di coagulazione del sangue. E a seguito di problemi di circolazione in persone che hanno ricevuto il vaccino. Le autorità hanno spiegato comunque che “al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue”. Norvegia e Islanda hanno preso la stessa decisione. Hanno fermato temporaneamente tutte le dosi di AstraZeneca a disposizione. Cosa è successo L’allarme è attorno al lotto di vaccini numero ABV5300, che l’Austria ha già sospeso domenica scorsa, in seguito al decesso di una donna e al ricovero di un’altra per un’embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi. In seguito a questo episodio ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) Tensione a livello internazionale sul. Laha sospeso per precauzione l’uso del siero dopo alcuni casi di coagulazione del sangue. E a seguito di problemi di circolazione in persone che hanno ricevuto il. Le autorità hanno spiegato comunque che “al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra ile i coaguli di sangue”. Norvegia e Islanda hanno preso la stessa decisione. Hanno fermato temporaneamente tutte le dosi dia disposizione. Cosa è successo L’allarme è attorno aldi vaccini numero ABV5300, che l’Austria ha già sospeso domenica scorsa, in seguito al decesso di una donna e al ricovero di un’altra per un’embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi. In seguito a questo episodio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del va… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello… - giolongoo : Ecco, appunto, anche in Italia. La sensazione, anche alla luce delle evidenze in Austria (nessun problema al lotto)… -