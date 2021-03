Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino di oggi, 11 marzo, su contagi, ricoveri e decessi Covid da ogni regione. Il governo attende nuovi dati per definire misure, divieti e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus e frenare le varianti. Intanto, il Piemonte si avvia verso la zona rossa e il quadro peggiora nel Lazio, che si avvicina alla zona arancione. “I nuovi casi” di coronavirus “registrati in Toscana sono 1.302 su 25.590 test di cui 15.975 tamponi molecolari e 9.615 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,09% (9,9% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 921 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildi, 11, su, ricoveri e decessida ogni regione. Il governo attende nuovi dati per definire misure, divieti e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus e frenare le varianti. Intanto, il Piemonte si avvia verso la zona rossa e il quadro peggiora nel Lazio, che si avvicina alla zona arancione. “I nuovi casi” di coronavirus “registrati in Toscana sono 1.302 su 25.590 test di cui 15.975 tamponi molecolari e 9.615 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,09% (9,9% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 921 i nuovidi Coronavirus nelle Marche secondo il ...

