Covid, in Parlamento si chiede che i politici abbiano priorità nelle vaccinazioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Un gruppo di trenta senatori ha chiesto che i parlamentari abbiano la priorità per il Vaccino, mentre alla Camera un Odg la chiede per i sindaci. Vaccino, la richiesta di somministrarlo prima a sindaci e parlamentari su Notizie.it.

