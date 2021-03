Covid, in Lombardia 5.849 positivi e 81 morti: a Bergamo 338 nuovi casi (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre 62mila tamponi e 5.849 positivi (il 9,4%) giovedì 11 marzo in Lombardia: nelle ultime 24 ore anche 2.167 guariti/dimessi e 81 morti. Crescono sensibilmente i dati dei ricoveri Covid, con un bilancio di +28 nelle terapie intensive e di +134 negli altri reparti. I dati di giovedì 11 marzo: – i tamponi effettuati: 62.222 (di cui 43.790 molecolari e 18.432 antigenici) totale complessivo: 7.168.048 – i nuovi casi positivi: 5.849 (di cui 197 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 532.961 (+2.167), di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti – in terapia intensiva: 645 (+28) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.718 (+134) – i decessi, totale complessivo: 29.004 (+81) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Oltre 62mila tamponi e 5.849(il 9,4%) giovedì 11 marzo in: nelle ultime 24 ore anche 2.167 guariti/dimessi e 81. Crescono sensibilmente i dati dei ricoveri, con un bilancio di +28 nelle terapie intensive e di +134 negli altri reparti. I dati di giovedì 11 marzo: – i tamponi effettuati: 62.222 (di cui 43.790 molecolari e 18.432 antigenici) totale complessivo: 7.168.048 – i: 5.849 (di cui 197 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 532.961 (+2.167), di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti – in terapia intensiva: 645 (+28) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.718 (+134) – i decessi, totale complessivo: 29.004 (+81) Iper ...

