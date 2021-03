Covid, in Campania 2.981 nuovi casi. La curva scende al 10,8%. I morti sono 27 (18 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 11 marzo 2021) sono 2.981, di cui 369 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.465 tamponi di cui 4.321 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 1928 sono asintomatici, 684 i sintomatici. I guariti sono 1.674, le vittime sono 27 (18 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri). sono 156 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.492 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021)2.981, di cui 369identificati da test antigenici rapidi, idi contagio registrati in24 ore, a fronte di 27.465 tamponi di cui 4.321 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione, specificando che deipositivi 1928asintomatici, 684 i sintomatici. I guariti1.674, le vittime27 (18 deceduti48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri).156 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.492 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, LIMITAZIONI ALLA MOBILITÀ E ATTIVITÀ MERCATI: ECCO L’ORDINANZA (a cura dell’Unità di Crisi) Firmata l’O… - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 2.981 positivi e 27 morti: l'indice di contagio scende al 10%, crescono ricoveri e terapie int… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 2.981 positivi e 27 morti: l'indice di contagio scende al 10%, crescono ricoveri e terapie int… -