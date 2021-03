Covid | il Piemonte verso la zona rossa | Rt a 1 | 41 | Gimbe | vaccinati tre italiani su cento | forti gap tra le Regioni

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il monitoraggio settimanale delfotografa numeri in peggioramento sul fronte, dai nuovi casi (oltre 20mila in più) ai decessi (+251) ai ricoveri. Le terapie intensive sotto pressione in 11 ...

La mia è in, sul cucuzzolo di una collina'. X DUE LUTTI IN FAMIGLIA - Ornella Muti affronta anche i mesi dolorosi appena trascorsi: 'Per noi la pandemia è cominciata prima del- 19 con ...11 mar 11:39, Rt1,41: Regione verso zona rossa Ilsi avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato alla Regione il dato ...Situazione difficile anche in Piemonte, dove i nuovi contagi settimanali sono 301 su 100.000 abitanti. I posti letto occupati da pazienti COVID nei reparti di medicina hanno superato la soglia ...E’ morto a 81 anni, portato via dal Covid-19, il maresciallo Franco Fontana. Nato a Sale, Fontana era diventato caapo dei carabinieri di Paesana nel 1977, mantenend l’incarico fino al 1989, quando ven ...