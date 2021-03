Covid, il nuovo piano vaccini: le 5 categorie che hanno la priorità (Di giovedì 11 marzo 2021) Corsa contro il tempo per somministrare più dosi possibili di vaccino anti Covid agli italiani. Come è noto a oggi le priorità scattano per gli anziani che hanno più di 80 anni, per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Ma adesso a queste si aggiungono cinque altre categorie per età e patologie: lo indica la bozza aggiornata del piano vaccini. Un documento condiviso fra ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Vaccinazioni anche sul lavoro Di seguito le categorie previste dal piano, in cui sarà suddivisa tutta la popolazione, secondo quanto riporta online l’Ansa. Elevata fragilità – persone estremamente vulnerabili; disabilità ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) Corsa contro il tempo per somministrare più dosi possibili di vaccino antiagli italiani. Come è noto a oggi lescattano per gli anziani chepiù di 80 anni, per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Ma adesso a queste si aggiungono cinque altreper età e patologie: lo indica la bozza aggiornata del. Un documento condiviso fra ministero della Salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Vaccinazioni anche sul lavoro Di seguito lepreviste dal, in cui sarà suddivisa tutta la popolazione, secondo quanto riporta online l’Ansa. Elevata fragilità – persone estremamente vulnerabili; disabilità ...

