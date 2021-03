Covid, il bollettino di oggi: 25.673 nuovi casi e 373 morti, +32 in intensiva (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid bollettino oggi 11 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 25.673. Nelle ultime 24 ore si contano altri 373 morti. I tamponi eseguiti sono 372.217 tamponi, con l’indice positività che sale al 6,9% dal 6,2%. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva, sono 2.589 (+32 rispetto a ieri) (segue dopo la foto) In Puglia meno tamponi ma crescono i casi: sono 1.634, tasso di positività al 14,9% Continua a crescere in modo notevole il numero di nuovi casi positivi al Covid 19 in Puglia, nonostante il calo dei test. oggi, a fronte di 10.938 tamponi per l’infezione da coronavirus, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021)11 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Idi coronavirus in Italia sono 25.673. Nelle ultime 24 ore si contano altri 373. I tamponi eseguiti sono 372.217 tamponi, con l’indice positività che sale al 6,9% dal 6,2%. Salgono ancora i ricoverati in terapia, sono 2.589 (+32 rispetto a ieri) (segue dopo la foto) In Puglia meno tamponi ma crescono i: sono 1.634, tasso di positività al 14,9% Continua a crescere in modo notevole il numero dipositivi al19 in Puglia, nonostante il calo dei test., a fronte di 10.938 tamponi per l’infezione da coronavirus, ...

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - Adnkronos : #Covid #ValledAosta, 33 contagi e nessun morto: bollettino 11 marzo - SkyTG24 : Coronavirus, news di oggi. Oggi vertice su nuove misure. Speranza: 'Stretta necessaria' - VivereTrapani : Covid, il bollettino: in Sicilia altri 672 positivi Covid, il bollettino: in Sicilia altri 672 positivi - V_Caltanissetta : Covid, il bollettino: in Sicilia altri 672 positivi -