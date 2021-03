Covid, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 casi e 373 morti. Tasso positività al 6.9%. Abruzzo e Campania, boom terapie intensive (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid, il bollettino di oggi giovedì 11 marzo 2021: sono 25.673 i contagi e 373 i morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, in tutta Italia,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021), ildigiovedì 112021: sono 25.673 i contagi e 373 i, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, in tutta Italia,...

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid Liguria, oggi 405 contagi e 5 morti: 11 marzo Il bollettino con i dati della Regione Sono 405 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. Da ieri sono stati fatti 4.625 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 3.079 tamponi antigenici rapidi. In tutto sono 578 i ...

Bollettino Covid Italia, 25.673 nuovi casi e 373 decessi in 24 ore ROMA - Sono 25.673 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 22.409) a fronte di 372.217 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 6,90%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 373 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 332 registrati ieri. I guariti sono 15.000 e gli attuali positivi salgono a 497.350 (10.276 ...

Contagi oggi: bollettino Coronavirus 11 marzo. Dati in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino La mappa dei contagi Covid in Sicilia l'11 marzo Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 4 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In ...

Come si muove il Covid in Friuli? Quasi mille casi in 24 ore e 12 mila in isolamento, la situazione in regione in 6 grafici UDINE. Non accenna a diminuire la curva del contagio in Friuli Venezia Giulia con i numeri della pandemia che in regione stanno tornando ai livelli della fine dello scorso anno quando si sfioravano i ...

