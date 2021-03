Covid, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 casi e 373 morti. Tasso di positività sale al 6.9%. Campania, boom ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid, il bollettino di oggi giovedì 11 marzo 2021: sono 25.673 i contagi e 373 i morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, in tutta Italia,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021), ildigiovedì 112021: sono 25.673 i contagi e 373 i, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, in tutta Italia,...

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - Adnkronos : #Covid #ValledAosta, 33 contagi e nessun morto: bollettino 11 marzo - SkyTG24 : Coronavirus, news di oggi. Oggi vertice su nuove misure. Speranza: 'Stretta necessaria' - moneypuntoit : ?? Bollettino Covid 11 marzo 2021: dati contagi, morti e guariti di oggi ?? - Giovannaconfal6 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia -