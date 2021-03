Covid | il bollettino di oggi 11 marzo | 25 673 casi e 373 morti Tasso di positività sale al 6 9% Abruzzo e Campania | boom terapie intensive

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - Adnkronos : #Covid #ValledAosta, 33 contagi e nessun morto: bollettino 11 marzo - SkyTG24 : Coronavirus, news di oggi. Oggi vertice su nuove misure. Speranza: 'Stretta necessaria' - Adnkronos : ++ #Covid #Lombardia, oggi 5.849 contagi e 81 morti: bollettino 11 marzo++ - _SiGonfiaLaRete : ?? #Covid19 in #Italia: il #bollettino con i dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'11 marzo ( ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento- 19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI In ...Leggi ancheItalia oggi,regioni: contagi 11 marzo I dati regione per regione Emilia Romagna - Sono 2.845 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 11 marzo in Emilia Romagna. E, ...Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia , che fa segnare oggi 25.673 nuovi casi, il dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano 22.409).Per tutto il mese di febbraio la Lombardia è stata in zona gialla. Tuttavia, se dati alla mano ricalcolassimo oggi un certo parametro, avrebbe dovuto essere in arancione da un mese. In effetti, analiz ...