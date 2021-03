Covid, Guffanti: "Nella moda rallentamento mondiale consumi fashion ma più attenzione a sostenibilità' (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Labitalia) - "L'impatto del Covid sulle nostre scelte quotidiane ci porta a valorizzare il rapporto con la natura, a cercare beni di maggiore qualità e durata sinonimi di scelte consapevoli del patrimonio di materie delle terra. Assistiamo, dunque, nonostante un rallentamento mondiale dei consumi del fashion, a un'evoluzione costante da parte delle aziende verso la proposta di prodotti sostenibili". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Alessandra Guffanti, socia e direttore commerciale di Guffanti Concept. La Guffanti, appassionata imprenditrice, opera nel settore da più di vent'anni guidando la direzione commerciale, internazionalizzazione e marketing dell'azienda ed è stata presidente del Gruppo giovani Imprenditori di Sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Labitalia) - "L'impatto delsulle nostre scelte quotidiane ci porta a valorizzare il rapporto con la natura, a cercare beni di maggiore qualità e durata sinonimi di scelte consapevoli del patrimonio di materie delle terra. Assistiamo, dunque, nonostante undeidel, a un'evoluzione costante da parte delle aziende verso la proposta di prodotti sostenibili". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Alessandra, socia e direttore commerciale diConcept. La, appassionata imprenditrice, opera nel settore da più di vent'anni guidando la direzione commerciale, internazionalizzazione e marketing dell'azienda ed è stata presidente del Gruppo giovani Imprenditori di Sistema ...

