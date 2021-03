Covid, “Germania in piena terza ondata”: oltre 14mila casi in 24 ore (Di giovedì 11 marzo 2021) Germania in piena terza ondata di Covid-19. Le autorità sanitarie tedesche hanno riferito oggi di 14.356 nuove infezioni da Coronavirus e di 321 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institut in totale, i contagiati da inizio pandemia sono stati 2.532.947 e i morti 72.810. L’incidenza su 100mila abitanti degli ultimi sette giorni è di 69,1, con un totale di 57.499 contagi nell’ultima settimana e circa 123.100 casi attivi. Preoccupato il capo dell’istituto Robert Koch, Lothar Wieler, secondo il quale “ci sono segnali chiari: la terza ondata della pandemia è già iniziata in Germania”.”Sono molto preoccupato. Distanziamento e mascherine sono ancora necessari”, ha detto parlando ai giornalisti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)indi-19. Le autorità sanitarie tedesche hanno riferito oggi di 14.356 nuove infezioni da Coronavirus e di 321 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institut in totale, i contagiati da inizio pandemia sono stati 2.532.947 e i morti 72.810. L’incidenza su 100mila abitanti degli ultimi sette giorni è di 69,1, con un totale di 57.499 contagi nell’ultima settimana e circa 123.100attivi. Preoccupato il capo dell’istituto Robert Koch, Lothar Wieler, secondo il quale “ci sono segnali chiari: ladella pandemia è già iniziata in”.”Sono molto preoccupato. Distanziamento e mascherine sono ancora necessari”, ha detto parlando ai giornalisti ...

Advertising

pameladiverona : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 'in Germania la terza ondata è già iniziata' - oggitreviso : Il Covid ferma tutti tranne chi fa volo libero: a Borso arrivano anche dalla Germania - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: #Germania in piena terza ondata di Covid-19: oggi 14.356 nuove infezioni e 321 nuovi decessi. L'incidenza su 100mila abi… - ultimenotizie : #Germania in piena terza ondata di Covid-19: oggi 14.356 nuove infezioni e 321 nuovi decessi. L'incidenza su 100mil… - emanueleph : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 'in Germania la terza ondata è già iniziata' -