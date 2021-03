**Covid: garante infanzia Lazio, ‘bollini baby friendly su alimenti sani per i giovani’** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Aiutare i minori ad essere nelle condizioni di identificare autonomamente cosa è sano per loro. E’ l’obiettivo della proposta che il garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Lazio, Jacopo Marzetti, intende sottoporre in consiglio regionale: “un bollino baby friendly” per identificare i prodotti sani, apposto su quelli che ottengono il via libera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Aiutare i minori ad essere nelle condizioni di identificare autonomamente cosa è sano per loro. E’ l’obiettivo della proposta che ilper l’e l’adolescenza della regione, Jacopo Marzetti, intende sottoporre in consiglio regionale: “un bollino” per identificare i prodotti, apposto su quelli che ottengono il via libera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

