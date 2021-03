Covid, Firenze: primo caso di variante indiana. I medici: "Vaccini inefficaci" (Di giovedì 11 marzo 2021) "A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid - 19 . Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questa variante e se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 marzo 2021) "Asi è registrato ildidel- 19 . Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questae se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, 14enne in terapia intensiva al Meyer di Firenze. È il decimo caso di minori ricoverati in sei mesi - MediasetTgcom24 : Covid, l'imam di Firenze pronto ad aprire le porte della moschea per le vaccinazioni: 'Uniti nella lotta al virus'… - Corriere : Covid, ragazzina di 14 anni ricoverata al Meyer di Firenze: è grave - VSalute4 : #varianteindiana, a #Firenze il primo caso >>> - VittorioPalumbo : RT @senzasinistra: #Sindaci:Ospedali non ce la fanno.#Bologna #Firenze #Puglia #Lombardia e altri. Bisogna decidere prima di perdere del tu… -