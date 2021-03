Covid. Firenze, l’Ordine dei Medici: su variante indiana dimostrata inefficacia vaccini (Di giovedì 11 marzo 2021) “A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19. Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questa variante e se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. Gli attuali vaccini purtroppo sembrano non siano in grado di bloccarla. Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti che si formano a seguito della vaccinazione non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante. Ad ora la nostra preoccupazione maggiore deve quindi essere quella di vaccinare il maggior numero di persone il più in fretta possibile in modo da creare una barriera di comunità contro il virus”. Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici ed odontoiatri di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 marzo 2021) “Asi è registrato il primo caso didel-19. Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questae se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. Gli attualipurtroppo sembrano non siano in grado di bloccarla. Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti che si formano a seguito della vaccinazione non riescono ad offrire protezione contro questa particolare. Ad ora la nostra preoccupazione maggiore deve quindi essere quella di vaccinare il maggior numero di persone il più in fretta possibile in modo da creare una barriera di comunità contro il virus”. Così Pietro Dattolo, presidente deldeied odontoiatri di ...

