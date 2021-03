Covid e depredazione dell’Amazzonia Malgieri spiega cosa sta uccidendo il Brasile

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilha registrato nelle ultime ventiquattr’ore 2289 morti di-19 ed oltre 79000 nuovi contagi. Le terapie intensive sono al collasso. Lo ha rivelato il Consiglio della segreteria di salute (Conass). Si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia. Il bilancio totale delle vittime sale a 268.370 a fronte di 11.122.429 casi accertati. Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in America Latina e nei Caraibi ha superato quota 700mila, secondo il conteggio dell’agenzia di stampa Afp. Nel complesso, i 34 Paesi della regione hanno registrato 700.022 decessi dall’inizio della pandemia a fronte di 22.140.444 casi di contagio. In questo contesto l’ex presidente delLuiz Inacio Lula da Silva non esclude di candidarsi come avversario di Jair Bolsonaro alle elezioni del 2022, anche se al ...