Covid e Dad. Bonetti: "Più aiuti alle famiglie". In arrivo bonus e congedi (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid e chiusura delle scuole. Pioggia di bonus e congedi a sostegno delle famiglie con figli impegnati nella didattica a distanza. Tutti i dettagli sulle nuove misure in arrivo con il Decreto Sostegno Covid, un anno di pandemia. Anche il mondo della scuola è profondamente cambiato. E' una 'didattica yo yo', che alterna lezioni in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

