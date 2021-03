Covid: Draghi sente Von der Leyen, no evidenze nesso tra casi trombosi e vaccino Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione – riferiscono fonti di Palazzo Chigi – è emerso che “non c’è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca”. Von der Leyen ha comunicato che l’Ema ha avviato un’ulteriore review accelerata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Il premier Marioha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der. Dalla conversazione – riferiscono fonti di Palazzo Chigi – è emerso che “non c’è alcuna evidenza di untra idiregistrati in Europa e la somministrazione del”. Von derha comunicato che l’Ema ha avviato un’ulteriore review accelerata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

